Головне за понеділок: Прогноз курсу валют, оподаткування надприбутків банків та держборг

Кінець літа на нашому валютному ринку мине дуже жваво, з великими стрибками курсу в обмінниках та касах банків. Виною тому як внутрішні, так і зовнішні чинники. Про це докладніше — у свіжому валютному огляді «Мінфіну».

Фінкомітет ВР подав законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків

Фінансовий комітет Верховної Ради подав законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

Як Nvidia заробляє на ШІ та чому її акції зросли та впали майже в один день

Минулої середи корпорація Nvidia, виробник графічних чипів, оприлюднила звіт про свою діяльність за другий квартал 2023 року. Інвестори знали, що справи у компанії йдуть добре, але такого не очікував ніхто. Результати перевершили найоптимістичніші сподівання, прогнози кращі за очікування, проте, реакція ринку виявилася непередбачуваною. Чому так сталося і чого варто очікувати у найближчому майбутньому, розбирався «Мінфін».

Держборг України за місяць збільшився на $4 мільярди

Станом на 31 липня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 860,59 млрд грн або $132,92 млрд в еквіваленті.

Скільки платить НБУ, щоб не дати цінам рости

Нацбанк за 7 місяців виплатив банкам 48,6 млрд грн за депсертифікатами. Критики вважають, що це занадто на тлі величезних бюджетних потреб у часи війни. Навіщо регулятор так багато платить банкам за депозитними сертифікатами, розповів заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук.

Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток

У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року.