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25 серпня 2023, 15:08 Читать на русском

Після халвінгу ціна біткоїна досягне $147 800 — Pantera Capital

Напередодні очікуваного халвінгу у квітні 2024 року біткоїн може подорожчати до $35 448 і потім перейти в режим ралі до $147 843. Такі прогнози озвучили аналітики Pantera Capital.

Напередодні очікуваного халвінгу у квітні 2024 року біткоїн може подорожчати до $35 448 і потім перейти в режим ралі до $147 843.
Фото: pixabay.com

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Такі значення експерти отримали на основі метрики Stock-to-Flow. Модель передбачає ціну біткоїна на основі співвідношення запасів до видобутку (SF).

Халвінг історично пов’язаний із підвищенням цін на першу криптовалюту через його вплив на співвідношення запасів до видобутку.

Згідно з циклами, ціна біткоїна мала досягти дна 30 грудня 2022 року. Фактично це сталося майже на два місяці раніше на фоні краху криптобіржі FTX.

«Підсумок останнього епізоду у 2020 році полягав у зменшенні обсягу нових монет на 43% в порівнянні з попередніми подіями. Якщо історія повториться, при наступному халвінгу ціна може зрости до $35 000 перед ним та до $148 000 після скорочення нагороди для майнерів удвічі», — підрахували спеціалісти.

Вони додали, що поточна ціна біткоїна ($26 100) перевищує модельну на 7%.

В Pantera Capital зазначили, що біткоїн пройшов найтриваліший період негативного річного доходу у своїй історії — 15 місяців (з лютого 2022 по червень 2023 року).

За словами аналітиків, недавнє рішення суду щодо XRP та заявка BlackRock на запуск біткоін-ETF також забезпечать «міцну основу для наступного бичачого ринку цифрових активів».

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«Ми вважаємо, що ринки впали достатньо. Ми очікуємо зростання до нового року з подальшим прискоренням після халвінгу», — спрогнозували експерти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вночі 18 серпня основні криптовалюти одночасно обвалилися. Ціна біткоїна різко впала з $28 000 до $25 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 серпня 2023, 15:36
#
Не меньше 200К.
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0
Alex2006
Alex2006
25 серпня 2023, 15:37
#
Ще одні хто сидять у бітку по 45к і чекають на диво :)
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