Ціна біткоїна досягне $150 000 після того, як американський регулятор схвалить ETF — експерт

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 серпня 2023, 14:54 Читать на русском

Ціна біткоїна досягне $150 000 після того, як американський регулятор схвалить ETF — експерт

Якщо Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить біткоїн-ETF, перша криптовалюта зможе подолати позначку $150 000 і наблизиться до $180 000. Про це співзасновник аналітичної компанії Fundstrat Том Лі розповів в ефірі CNBC.

Якщо Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить біткоїн-ETF, перша криптовалюта зможе подолати позначку $150 000 і наблизиться до $180 000.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Експерт зазначив, що біржові фонди на базі цифрового золота зарекомендували себе на міжнародному рівні, але підтримка США стане наріжним каменем для місцевої криптоіндустрії.

«Коли спотовий біткоїн-ETF схвалять, думаю, попит на нього перевершить щоденну пропозицію самого активу», — пояснив він.

Лі також зазначив, якщо SEC не схвалить заявки, перша криптовалюта все ще має потенціал для зростання за рахунок халвінгу, який відбудеться у квітні 2024 року.

Читайте також: Волатильність біткоїна впала до рекордно низького рівня через падіння обсягів торгів

Біткоїн-ETF в Європі

Британська компанія Jacobi Asset Management запустила перший у Європі спотовий біткоін-ETF. Компанія розмістила його на біржі Euronext Amsterdam під тикером BCOIN.

Продукт регулює Комісія з фінансових послуг Гернсі.

The Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF позиціонується як «перший фонд цифрових активів, який відповідає статті 8 SFDR завдяки стратегії декарбонізації».

Нагадаємо

15 червня BlackRock направила в SEC заявку на спотовий біткоїн-ETF. Після фінансовим гігантом аналогічні запити надійшли від Valkyrie, Fidelity Investments, WisdomTree і Invesco.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+59
Alex2006
Alex2006
17 серпня 2023, 15:26
#
Ще одні, хто й досі сидить у бітку по 45к :)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами