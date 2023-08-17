Ціна біткоїна досягне $150 000 після того, як американський регулятор схвалить ETF — експерт

Якщо Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить біткоїн-ETF, перша криптовалюта зможе подолати позначку $150 000 і наблизиться до $180 000. Про це співзасновник аналітичної компанії Fundstrat Том Лі розповів в ефірі CNBC.

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Експерт зазначив, що біржові фонди на базі цифрового золота зарекомендували себе на міжнародному рівні, але підтримка США стане наріжним каменем для місцевої криптоіндустрії.

«Коли спотовий біткоїн-ETF схвалять, думаю, попит на нього перевершить щоденну пропозицію самого активу», — пояснив він.

Лі також зазначив, якщо SEC не схвалить заявки, перша криптовалюта все ще має потенціал для зростання за рахунок халвінгу, який відбудеться у квітні 2024 року.

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Біткоїн-ETF в Європі

Британська компанія Jacobi Asset Management запустила перший у Європі спотовий біткоін-ETF. Компанія розмістила його на біржі Euronext Amsterdam під тикером BCOIN.

Продукт регулює Комісія з фінансових послуг Гернсі.

The Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF позиціонується як «перший фонд цифрових активів, який відповідає статті 8 SFDR завдяки стратегії декарбонізації».

Нагадаємо

15 червня BlackRock направила в SEC заявку на спотовий біткоїн-ETF. Після фінансовим гігантом аналогічні запити надійшли від Valkyrie, Fidelity Investments, WisdomTree і Invesco.