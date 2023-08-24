Як будувалася фінансова незалежність: про що згадують банкіри під запис і без
Головне за четвер: Згадки банкірів про етапи становлення фіннезалежності України та як працює валютний бізнес
День Незалежності, 24 серпня, завжди був величезним святом для України. Але за останні півтора роки великої війни він став ще важливішим. Не лише для громадян, а й для нашої банківської системи та фінансових ринків загалом. Вони пережили не одну кризу, декілька хвиль девальвації гривні та скандалів різного роду. Але найскладнішими часами для більшості опитаних фінансистів стали останні два роки. «Мінфін» разом із експертами згадував етапи становлення фінансової незалежності України та сформулював головні ризики для неї зараз.
Як працює валютний бізнес в Україні та як регулюють курс валют. Прогноз курсу долара
H&M Group планує відновити роботу магазинів в Україні з листопада
Шведська мережа магазинів H&M планує відновити роботу в Україні у листопаді Наразі компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади, і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року.
Збитки від окупації Криму становлять 120 мільярдів — Шмигаль
Збитки від окупації Криму складають щонайменше 120 млрд грн. Утім, точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту.
«Сміливість бути. UA»: НБУ випустив до Дня Незалежності нову монету (фото)
Національний банк презентував нові пам’ятні монети «Сміливість бути. UA», присвячені сміливості української нації.
Коментарі - 1