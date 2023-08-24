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24 серпня 2023, 18:30 Читать на русском

Головне за четвер: Згадки банкірів про етапи становлення фіннезалежності України та як працює валютний бізнес

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 серпня 2023, 19:50
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Ну да, ну да, вот именно сейчас они вам и раскажут… правду…
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