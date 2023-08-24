Головне за четвер: Згадки банкірів про етапи становлення фіннезалежності України та як працює валютний бізнес

День Незалежності, 24 серпня, завжди був величезним святом для України. Але за останні півтора роки великої війни він став ще важливішим. Не лише для громадян, а й для нашої банківської системи та фінансових ринків загалом. Вони пережили не одну кризу, декілька хвиль девальвації гривні та скандалів різного роду. Але найскладнішими часами для більшості опитаних фінансистів стали останні два роки. «Мінфін» разом із експертами згадував етапи становлення фінансової незалежності України та сформулював головні ризики для неї зараз.

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