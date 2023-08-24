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24 серпня 2023, 11:40 Читать на русском

«Сміливість бути. UA»: НБУ випустив до Дня Незалежності нову монету (фото)

Національний банк презентував нові пам’ятні монети «Сміливість бути. UA», присвячені сміливості української нації. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк презентував нові пам’ятні монети «Сміливість бути.
Фото: bank.gov.ua

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Монети символічно введені в обіг до 32-ої річниці Незалежності України.

«Вони особливі, адже зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об'єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова „українці“. Це — сміливість!», — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Пам’ятні монети «Сміливість бути. UA» продовжують серію «Безсмертна моя Україно».

Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Крім того, монета оздоблена локальною позолотою. Тираж срібної монети — до 5 000 штук.

Що зображено на монеті

На аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ нашої Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває «на вістрі» часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі - малий Державний Герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі зображено золотисту зірку.

Де придбати

Придбати пам’ятні монети «Сміливість бути. UA» можна з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізована тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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