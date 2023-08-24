Збитки від окупації Криму становлять 120 мільярдів — Шмигаль

Збитки від окупації Криму складають щонайменше 120 млрд грн. Утім, точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час третього саміту Кримської платформи.

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Деталі

«Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході. Це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, за яким агресор заплатить за все, що знищив», — наголосив він.

Крім того, Кабмін розробляє економічну модель розвитку Криму в межах Стратегії відновлення півострова після його деокупації. Вона складається з п’яти ключових пунктів.

Крим — новий туристичний центр Європи. Півострів перетворять на курорт, де можна відпочивати цілий рік. Це нова готельна інфраструктура та нові публічні простори під брендом Крим365.

З'єднання Криму з Україною, Європою та світом. Півострів як частина європейського транспортного простору, інтегрованого до TEN-T. Будівництво чотирьох автобанів, двох аеропортів міжнародного рівня, демонтаж Кримського мосту для безпечного мореплавства в Чорному та Азовському морях.

Енергетика. Інтеграція Криму до системи ENTSO-E та ставка на відновлювальні джерела енергії. Розробка Чорноморського газового шельфу із залученням новітніх технологій. Завдяки цьому Крим стане нетто-експортером енергоресурсів.

Розвиток аграрного сектору. Триває підготовка проєкту відновлення Каховської ГЕС для зрошення Півдня України. Буде зроблена ставка на малі фермерські господарства, також на Крим масштабують програму «єРобота» з підтримки виноградарства.

Створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня. Спеціальний режим для залучення інвестицій в науку, освіту й інновації. Крим має стати українською Кремнієвою долиною.

«Ці зміни будуть поступовими, але вже зараз маємо візію, яка дозволить оцінити ефективність нашого руху вперед», — підсумував Шмигаль.