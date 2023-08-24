Шведська мережа магазинів H&M планує відновити роботу в Україні у листопаді. Про це йдеться у релізі компанії, передає Асоціація рітейлерів України.
H&M Group планує відновити роботу магазинів в Україні з листопада
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Що відомо
Наразі компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади, і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року.
«Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазині», — сказав регіональний менеджер H&M регіону Східна Європа Мемет Арісой,
Водночас H&M Group буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.
Інформація щодо відновлення роботи в конкретних локаціях буде доступна пізніше.
Нагадаємо
H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року.
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