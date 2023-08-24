H&M Group планує відновити роботу магазинів в Україні з листопада

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Що відомо

Наразі компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади, і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року.

«Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазині», — сказав регіональний менеджер H&M регіону Східна Європа Мемет Арісой,

Водночас H&M Group буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.

Інформація щодо відновлення роботи в конкретних локаціях буде доступна пізніше.

Нагадаємо

H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року.