Чехія платитиме українським біженцям за повернення додому

Чехія підготує спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України. Вона передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках. Про це пише ubr.ua з посиланням на Czech Radio.

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Що відомо

Такі зміни передбачає проєкт шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чехії.

Крім того, планують подовжити на один рік надання тимчасового захисту українцям, які прибувають, а саме до кінця березня 2025 року.

«Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», — заявили ініціатори змін.

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Станом на середину серпня, за даними МВС, в Чехії перебували 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість з них — жінки та діти.

Згідно з опитуванням, у червні повернутися з Чехії додому хотіли чверть біженців. Рік тому кількість охочих повернутися становила третину.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Чехії ухвалили поправку до закону lex Ukraine, яка дозволяє біженцям з України продовжити свій тимчасовий захист ще на рік — до кінця березня 2025 року.