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22 серпня 2023, 12:45 Читать на русском

Чехія скоротила пільги для біженців з України

Чехія посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті. Про це пише Європейська правда із посиланням на чеське видання Seznam Zprávy.

Чехія посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.
Фото: pixabay.com

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Скорочення витрат на українських біженців

За даними чеського уряду, з якими ознайомилося видання, Прага скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину. Економія пов'язана із законом lex Ukrajina, в якому переглянуті виплати біженцям і який набув чинності в липні.

У червні 2023 року Чехія витратила майже 71 млн євро на гуманітарну допомогу та гранти солідарності, а до липня ці витрати скоротились до 46 млн євро.

Міністр праці Маріан Юречка підтвердив, що зміна умов призвела до значного скорочення витрат. За його словами, деякі біженці залишили країну і повернулися до України, тоді як інші вирішили знайти роботу в Чехії, щоб мати можливість покрити свої потреби.

Наразі в Чехії зареєстровано 325 742 українців з тимчасовим захистом — це одна з європейських країн, яка приймає найбільше українських біженців на душу населення. За даними бюро праці Чехії, у липні майже 110 тисяч біженців з тимчасовим захистом працювали.

Допомога

Станом на липень люди, які проживають у зареєстрованих квартирах, отримують житлову допомогу в розмірі 125 євро на місяць. Крім того, біженці отримують гуманітарну допомогу.

Діти, студенти та люди похилого віку мають право на більшу допомогу — близько 200 євро на місяць, тоді як інші отримують близько 130 євро. Люди з інвалідністю отримують додаткові пільги.

За даними опитування агентства STEM, 56% чеського населення підтримують перебування українських біженців у країні.

Раніше повідомлялося, що доходи двох третин українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, значна частина працює на некваліфікованих посадах.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Чехії ухвалили поправку до закону lex Ukraine, яка дозволяє біженцям з України продовжити свій тимчасовий захист ще на рік — до кінця березня 2025 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+9
Три літри
Три літри
22 серпня 2023, 13:29
#
Терміново виходимо з безвіза як ми вже зібрались робити це з Ізраїлем!!!111111
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