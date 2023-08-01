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1 серпня 2023, 11:33 Читать на русском

Чехія продовжить тимчасовий захист для біженців з України

У Чехії ухвалили поправку до закону lex Ukraine, яка дозволяє біженцям з України продовжити свій тимчасовий захист ще на рік, до кінця березня 2025 року. Наразі він діє до 31 березня 2024 року. Про це пише «Дело» з посиланням на чеське видання ČTK.

У Чехії ухвалили поправку до закону lex Ukraine, яка дозволяє біженцям з України продовжити свій тимчасовий захист ще на рік, до кінця березня 2025 року.
Фото: krymsos.com

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Продовження тимчасового захисту

Тимчасовий захист дає біженцям доступ до державного медичного страхування, освіти і ринку праці, оскільки хід війни не вказує на те, що люди зможуть повернутися додому найближчим часом.

Згідно з матеріалами чеського МВС, у робочих групах ЄС є домовленість про продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. На рівні Євросоюзу продовження має бути ухвалене до кінця жовтня.

Поправка також реагує на зміни в освіті та на бажання українців навідатися в Україну.

На думку авторів, загальні правила добровільного повернення додому відповідно до Закону про проживання іноземців або Закону про тимчасовий захист є не задовільними та не достатньо гнучкими. Тому МВС Чехії планує створити окрему спеціальну програму, яку подасть на затвердження уряду.

Читайте: У Чехії підрахували витрати на українських біженців

Видання пише, що тимчасовий захист тепер підтверджується так званою візовою наклейкою в документах біженців із терміном дії до 31 березня 2024 року. За словами міністерства, процедура видачі стікерів цього року виявилася успішною, тому наступне продовження має пройти також без ускладнень.

В уряді припускають, що процес продовження тимчасового захисту буде розділено на два етапи та довший період часу, оскільки біженців є досить багато.

Українці зможуть пройти обов'язкову електронну реєстрацію до 15 березня 2024 року, і самостійно оберуть дату візиту до МВС, де отримають візову наклейку, що засвідчує тимчасовий захист до 31 березня 2025 р. Дана процедура повинна бути завершена не пізніше як 30 вересня 2024 р.

На початку війни Чехія надала тимчасовий захист приблизно півмільйону біженців з України. Станом на 18 червня цього року візи для захисту отримали 344,8 тис. осіб з України, переважно жінки та діти.

Джерело: Мінфін
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