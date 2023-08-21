Курс біткоїна продовжує падати

Як змінилася вартість

«Найбільший цифровий актив подешевшав майже на 1% до $26 000 станом на ранок, 21 серпня, торгуючись на рівні двомісячних мінімумів, після того, як протягом попередніх семи днів втратив понад 10%», — повідомляє агентство.

Також, тенденцію до здешевлення демонструють такі криптовалюти, як Ether та XRP.

«Перспектива підвищення вартості довгострокових запозичень знижує попит на більш ризиковані інвестиції на світових ринках», — пояснює тенденцію Bloomberg.

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Зазначається, що довгострокова прибутковість казначейських облігацій США перебуває на багаторічних максимумах. Це є частиною стратегії глобального розпродажу облігацій на тлі тривалого періоду обмежувальної монетарної політики, спрямованої на стримування інфляції.

«Таке тло передвіщає обмежену ліквідність, що створить проблеми для більш ризикованих активів, таких як акції та криптовалюти», — йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозами аналітиків, Bitcoin продовжить своє падіння до рівня близько $25 000.

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Водночас існують оцінки, що Bitcoin може опинитися на порозі більш глибокого падіння, якщо він опуститься нижче $25 700.