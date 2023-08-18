Правоохоронці повідомили про підозру у відмиванні коштів російському олігарху Фрідману

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху та колишньому власнику українського банку за легалізацію 100 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

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У БЕБ не вказують ім'я фігуранта справи, проте зазначається, що він володів третиною націоналізованого у липні банку, а також має громадянство РФ та Ізраїлю. Під такий опис підпадає Михайло Фрідман. Крім того Бюро опублікувало фото, яке хоча і заблюрено, але на ньому можна впізнати Фрідмана.

Він підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме $1,2 млн та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами Сенс Банку (раніше Альфа-Банк).

На початку червня БЕБ арештувало 738 об'єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

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Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.

Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

«Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні», — заявили у БЕБ.

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Наголошується, що олігарх хотів уникнути можливих санкцій чи застосування заходів примусового вилучення прав власності.

Наразі тривають слідчі дії та складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.