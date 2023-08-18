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18 серпня 2023, 14:14 Читать на русском

Правоохоронці повідомили про підозру у відмиванні коштів російському олігарху Фрідману

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху та колишньому власнику українського банку за легалізацію 100 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху та колишньому власнику українського банку за легалізацію 100 млн грн.
Фото: my.ua

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У БЕБ не вказують ім'я фігуранта справи, проте зазначається, що він володів третиною націоналізованого у липні банку, а також має громадянство РФ та Ізраїлю. Під такий опис підпадає Михайло Фрідман. Крім того Бюро опублікувало фото, яке хоча і заблюрено, але на ньому можна впізнати Фрідмана.

Він підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме $1,2 млн та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами Сенс Банку (раніше Альфа-Банк).

На початку червня БЕБ арештувало 738 об'єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

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Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.

Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

«Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні», — заявили у БЕБ.

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Наголошується, що олігарх хотів уникнути можливих санкцій чи застосування заходів примусового вилучення прав власності.

Наразі тривають слідчі дії та складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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