США запровадили санкції проти російських мільярдерів Фрідмана та Авена

Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США внесло до санкційного списку російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

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Також під санкції потрапили російські бізнесмени Герман Хан та Олексій Кузьмічов.

Крім них, до санкційного списку внесли Російський союз промисловців і підприємців.

Всі вони включені до так званого «чорного списку» (SDN List). Зокрема, резидентам США заборонено мати будь-який бізнес з фігурантами цього переліку, а все їх майно на території США має бути заморожене.

Нагадаємо

Фрідману та Авену в Україні належав Альфа-Банк, який у 2022 році перейменували у Сенс Банк, а минулого місяця націоналізували.