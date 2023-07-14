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14 липня 2023, 14:52 Читать на русском

Українські банки отримали рекордні прибутки за останні п’ять років

За п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

За п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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«Такий результат є, як мінімум, найкращим за останні п’ять років, а як максимум — за всю історію незалежності України», — йдеться у повідомленні.

Прибутки банків

59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд грн, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн грн. Всі банки зі збитками — з приватним капіталом.

Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд грн.

Левову частку цих коштів — 81% — отримав Приватбанк. Так, його прибутки склали 25,48 млрд грн або 47,5% від загальної суми «заробітків» усіх українських банків за вказаний період.

При цьому, в січні-травні 2023-го Приватбанк отримав майже утричі більший прибуток порівняно з відповідним проміжком часу у 2021 році, коли ним було зароблено 8,69 млрд грн.

Прибутки банків з іноземним капіталом

Також з позитивним балансом закінчили перші п’ять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом ці фінустанови заробили 15,01 млрд гривень — 28% від загального прибутку банків України. Такі показники у 1,7 раза перевищують результати аналогічного періоду 2021 року, коли банки з іноземним капіталом отримали вигоду на суму 8,73 млрд грн.

Лідером цієї банківської групи за результатами п’яти місяців поточного року став Райффайзен банк із заробітками у 3,26 млрд грн. Крім нього, до топ-3 також увійшли Укрсиббанк (2,89 млрд грн) та ОТП банк (2,57 млрд грн). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку вказаної банківської групи.

Прибутки банків з приватним капіталом

Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за п’ять місяців поточного року також була «у плюсі» — 7,15 млрд грн, що складає 13% від загального прибутку всіх українських банків. Таким чином вони перевершили свої здобутки за відповідний період 2021 року в 1,5 раза.

Топ-3 банків з приватним капіталом за отриманими прибутками вчергове очолює ПУМБ. Він заробив 2,99 млрд грн, що складає 42% загального доробку цієї банківської групи. Друге і третє місця посіли Універсал банк (monobank) (1,31 млрд грн) і банк Південний (0,55 млрд грн). Вказана трійця отримала 68% усього прибутку цієї банківської групи.

ТОП-10 банків за розміром прибутків

ТОП-10 банків країни за розміром прибутків з початку року майже не змінився. Як і раніше його очолює Приватбанк, серед інших лідерів — Райффайзен банк та ПУМБ.

Місце Назва банку Прибуток, млрд грн
1 Приватбанк 25,48
2 Райффайзен банк 3,26
3 ПУМБ 2,99
4 Укрсиббанк 2,89
5 ОТП Банк 2,57
6 Сітібанк 2,27
7 Ощадбанк 2,23
8 Укргазбанк 2,18
9 Укрексімбанк 1,54
10 Сенс Банк 1,4

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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