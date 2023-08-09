Головне за середу: Дохідність вкладів, інфляція та картки Revolut недоступні для українських біженців у ЄС

Дрібні банки вже почали реагувати на зниження облікової ставки НБУ з 25% до 22% річних. Як за останні два тижні змінилися ставки фінустанов з депозитними портфелями до 2 млрд грн і які умови вони можуть запропонувати приватним вкладникам, розповість «Мінфін».

Інфляція в Україні впала до 11,3%. Як змінилися ціни у липні

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року, порівняно з липнем минулого року, зросли на 11,3%. Це менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (12,8%). За даними Держстату, ціни в липні впали на 0,6% (у червні зросли на 0,8%, у травні 0,5%, у квітні — 0,2%, у березні — 1,5%, у лютому — 0, 7%, у січні — 0,8%). З початку року ціни зросли на 4%.

Купівля навмання і перепродаж невикуплених метрів: як стати власником житла в Дубаї

Заробити на нерухомості 30% річних і більше, нічим не ризикуючи, абсолютно реально, якщо ця нерухомість знаходиться у Дубаї. Скільки сьогодні коштують місцеві «квадрати», як стати їх власником та що потім із ними робити, аби отримати максимальну вигоду, з’ясовував «Мінфін».

Картки платіжного сервісу Revolut недоступні для українських біженців у ЄС

Віртуальні банківські картки платіжного сервісу Revolut більше недоступні для українських біженців у Євросоюзі. 19 липня 2023 року компанія оновила вимоги реєстрації. Тепер, аби отримати картку, нові клієнти біженці з України мають підтвердити право на проживання в ЄС.

Чому російський софт досі купують в Україні і чим це загрожує користувачам

15 квітня Президент на 10 років запровадив санкції проти російських програмних продуктів. Однак, окремі компанії продовжують ними користуватися. Про пов’язані з цим ризики, а також про можливу альтернативу російському софту, «Мінфіну» розповів віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко.