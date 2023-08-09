Головне за середу: Дохідність вкладів, інфляція та картки Revolut недоступні для українських біженців у ЄС

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

9 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Дохідність вкладів, інфляція та картки Revolut недоступні для українських біженців у ЄС

НБУ знизив облікову ставку: які банки продовжують підвищувати дохідність вкладів

Дрібні банки вже почали реагувати на зниження облікової ставки НБУ з 25% до 22% річних. Як за останні два тижні змінилися ставки фінустанов з депозитними портфелями до 2 млрд грн і які умови вони можуть запропонувати приватним вкладникам, розповість «Мінфін».

Інфляція в Україні впала до 11,3%. Як змінилися ціни у липні

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року, порівняно з липнем минулого року, зросли на 11,3%. Це менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (12,8%). За даними Держстату, ціни в липні впали на 0,6% (у червні зросли на 0,8%, у травні 0,5%, у квітні — 0,2%, у березні — 1,5%, у лютому — 0, 7%, у січні — 0,8%). З початку року ціни зросли на 4%.

Купівля навмання і перепродаж невикуплених метрів: як стати власником житла в Дубаї

Заробити на нерухомості 30% річних і більше, нічим не ризикуючи, абсолютно реально, якщо ця нерухомість знаходиться у Дубаї. Скільки сьогодні коштують місцеві «квадрати», як стати їх власником та що потім із ними робити, аби отримати максимальну вигоду, з’ясовував «Мінфін».

Картки платіжного сервісу Revolut недоступні для українських біженців у ЄС

Віртуальні банківські картки платіжного сервісу Revolut більше недоступні для українських біженців у Євросоюзі. 19 липня 2023 року компанія оновила вимоги реєстрації. Тепер, аби отримати картку, нові клієнти біженці з України мають підтвердити право на проживання в ЄС.

Чому російський софт досі купують в Україні і чим це загрожує користувачам

15 квітня Президент на 10 років запровадив санкції проти російських програмних продуктів. Однак, окремі компанії продовжують ними користуватися. Про пов’язані з цим ризики, а також про можливу альтернативу російському софту, «Мінфіну» розповів віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами