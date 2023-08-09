В Закарпатській ОВА повідомили, чи відкриють аеропорт «Ужгород»

Про відкриття аеропорту «Ужгород» до кінця війни не може бути й мови, оскільки безпека цивільних вище за бізнес-інтереси перевізника, а аргументи про те, що аеродром знаходиться впритул до кордону з країною НАТО, — примарні. Про це в коментарі Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської ОВА.

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Позиція Закарпатської ОВА

«Щодо поновлення роботи аеропорту „Ужгород“ — це питання виникає час від часу. Але доки триває війна, про це мова не йде. У нас війна у всій країні, хоча Закарпаття — тиловий регіон, але це не значить, що тут немає небезпеки. Тому наражати на небезпеку життя цивільних примарними аргументами, що, мовляв, аеродром в Ужгороді знаходиться під кордоном країни НАТО Словаччини, ми не маємо права. Безпека громадян тут вища, ніж комерційні інтереси перевізника», — заявили в ОВА.

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Передісторія

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відновити польоти аеропорту «Ужгорода».

Раніше «Мінфін» писав, що Ryanair розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

Коментуючи можливість відновлення авіаперельотів авіакомпанією Ryanair, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що авіасполучення в Україні поки що відновлювати небезпечно. Під час війни робота цивільної авіації навряд чи можлива.