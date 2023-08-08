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8 серпня 2023, 14:30 Читать на русском

Українська Air Ocean Airlines пропонує відновити польоти з Ужгорода

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з аеропорту Ужгород. Про це повідомив директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга, пише avianews.

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з аеропорту Ужгород.
Фото: portal.lviv.ua

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Що кажуть в авіакомпанії

За словами Геріги, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Аеропорт розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

«Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148−100Е», — йдеться в обґрунтуванні авіакомпанії, яке вона направила українській владі.

Читайте: Після відновлення польотів Ryanair продасть в Україні 1 мільйон квитків дешевше 20 євро

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Ryanair розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

Коментуючи можливість відновлення авіаперельотів авіакомпанією Ryanair, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що авіасполучення в Україні поки що відновлювати небезпечно. Під час війни робота цивільної авіації навряд чи можлива.

Джерело: Мінфін
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