Головне за вівторок: Заробітки на військових ОВДП, прибуток банків та ціни на оренду і купівлю офісу чи магазину

Уповільнення інфляції та зниження облікової ставки Нацбанку дозволяє уряду знижувати дохідність за ОВДП. Держпапери дешевшають і на вторинному ринку. Аналітики вважають, що це лише початок, і ставки продовжать знижуватись й надалі. «Мінфін» з'ясував, що відбувається на ринку.

У monobank припустили, що після закінчення воєнного стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом

Консультанти monobank (працює за ліцензією «Універсалбанк») не можуть пояснити своїм клієнтам умови стягнення комісій при купівлі військових облігацій після завершення в Україні воєнного стану.

Банки у першому півріччі отримали 67,6 мільярда прибутку — НБУ

Платоспроможні банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

Про кредитний рейтинг США, держборг та політику ФРС (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про кредитний рейтинг США, держборг, політику ФРС та чому США можуть дозволити собі будь-які борги.

Квадрати під офіс чи магазин: як змінилися ціни на оренду та купівлю

Опитування НБУ у ІІ кварталі показало зростання індексу ділових очікувань підприємців (на 13,3% — до 104,5%). Позитивні настрої бізнесу дають змогу відновлюватись ринку комерційної нерухомості. Зростає попит на якісні офісні приміщення, активніше заповнюються торгівельні площі, збільшується кількість інвестиційних угод. Які знижки пропонують зараз орендарям, де найдорожчі квадрати, і чи варто зараз вкладатися в таку нерухомість, дізнавався «Мінфін».