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8 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Заробітки на військових ОВДП, прибуток банків та ціни на оренду і купівлю офісу чи магазину

Комісії та заробітки на військових ОВДП: «Мінфін» купив папір у mono та вивчив умови Привату

Уповільнення інфляції та зниження облікової ставки Нацбанку дозволяє уряду знижувати дохідність за ОВДП. Держпапери дешевшають і на вторинному ринку. Аналітики вважають, що це лише початок, і ставки продовжать знижуватись й надалі. «Мінфін» з'ясував, що відбувається на ринку.

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Джерело: Мінфін
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