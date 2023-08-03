Банки у серпні 2023 року: чого від них чекати бізнесу та українцям
Головне за четвер: Чи варто купувати нерухомість в Німеччині, дефіцит бюджету та чого бізнесу чекати від банків
«Мінфін» вивчив, що вплине на політику та продукти банків у серпні. Чи активно вони знижуватимуть ставки за кредитами для позичальників, чого чекатимуть за ставками за депозитами та за дохідністю за ОВДП від Мінфіну, що буде з мережею відділень і з валютним ринком.
Висока надійність, низька дохідність: для чого варто купувати нерухомість у Німеччині
У Німеччині перебуває понад мільйон українських біженців. Багато хто з них розглядає можливість купівлі житла. У яких містах продаються найдорожчі та найдешевші квартири, наскільки вигідно інвестувати у «німецькі» квадрати та чи варто робити це зараз, з’ясовував «Мінфін».
Приватбанк за пів року збільшив чистий прибуток майже в 5 разів
Чистий прибуток Приватбанку за січень-червень 2023 року склав 29,75 млрд грн, що у 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.
Коментарі