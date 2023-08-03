Головне за четвер: Чи варто купувати нерухомість в Німеччині, дефіцит бюджету та чого бізнесу чекати від банків

«Мінфін» вивчив, що вплине на політику та продукти банків у серпні. Чи активно вони знижуватимуть ставки за кредитами для позичальників, чого чекатимуть за ставками за депозитами та за дохідністю за ОВДП від Мінфіну, що буде з мережею відділень і з валютним ринком.

Висока надійність, низька дохідність: для чого варто купувати нерухомість у Німеччині