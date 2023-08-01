Головне за вівторок: Примусове закриття рахунків Приватом, купівля облігації та втрата податкової пільги

З початку 2022 року до квітня 2023-го Приватбанк примусово (за своєю ініціативою) закрив рахунки 38,9 тис. фізосіб-підприємців (ФОП — укр.).

Американські облігації — один із найпопулярніших інвестиційних інструментів у світі, але маловідомий в Україні. Формуючи власний інвестиційний портфель, «Мінфін» вирішив розібратися в особливостях цього інструменту, його дохідності та принципів зміни ціни.