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Головне за вівторок: Примусове закриття рахунків Приватом, купівля облігації та втрата податкової пільги
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З початку 2022 року до квітня 2023-го Приватбанк примусово (за своєю ініціативою) закрив рахунки 38,9 тис. фізосіб-підприємців (ФОП — укр.).
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Банківський сервіс для ФОПів: як змінилися тарифи та інші умови обслуговування
Для багатьох банків обслуговування ФОПів стало пріоритетом. Під них розробляють віддалену ідентифікацію/сервіси та утримують нульові тарифи на частину послуг, через них просувають безготівкові платежі. Щоправда, є й деякі складнощі, і відсіювання підприємців теж відбувається — деякі системні банки вже десяткам тисяч ФОПів примусово закривають рахунки. «Мінфін» шукав найлояльніші до приватних підприємців фінустанови.
Джерело: Мінфін
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