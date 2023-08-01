Відсьогодні майже 55 тисяч бізнесів втрачають податкову пільгу — Опендатабот

З 1 серпня майже 55 тисяч бізнесів втрачають податкову пільгу. Про це повідомляє Опендатабот.

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Податкова пільга

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 8401 щодо скасування податкових пільг для бізнесу. Ця норма вступає у дію з 1 серпня 2023 року.

Опендатабот перевірив та виявив, що 54 896 українських компаній до останнього залишались на пільговому оподаткуванні. У порівнянні до попереднього періоду, їх кількість скоротилась на менш ніж 2 тисячі бізнесів.

Серед топ-100 компаній за обігом за результатами 2022 року дві до останнього залишалися на пільговому оподаткуванні: це ТОВ «Фора» та ТОВ «Вигідна покупка» (мультимаркет «Аврора»).

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За даними Державної податкової служби, станом на початок травня загальна кількість компаній, що користувалися особливостями оподаткування, складала 56 542 бізнеси. Протягом періоду, коли Верховна Рада приймала закон про скасування податкових пільг, їх кількість суттєво не змінилася: на останній день липня Опендатабот нарахував 54 896 бізнесів.

Відсьогодні, після вступу законопроєкту № 8401 у дію, податкова пільга буде припинена, а компанії та ФОП будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.

Нагадаємо

Після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгу, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді можливістю скористалися понад 185 тисяч компаній та 40 тисяч ФОПів.