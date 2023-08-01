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1 серпня 2023, 9:46 Читать на русском

Відсьогодні майже 55 тисяч бізнесів втрачають податкову пільгу — Опендатабот

З 1 серпня майже 55 тисяч бізнесів втрачають податкову пільгу. Про це повідомляє Опендатабот.

З 1 серпня майже 55 тисяч бізнесів втрачають податкову пільгу.
Фото: zn.ua

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Податкова пільга

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 8401 щодо скасування податкових пільг для бізнесу. Ця норма вступає у дію з 1 серпня 2023 року.

Опендатабот перевірив та виявив, що 54 896 українських компаній до останнього залишались на пільговому оподаткуванні. У порівнянні до попереднього періоду, їх кількість скоротилась на менш ніж 2 тисячі бізнесів.

Серед топ-100 компаній за обігом за результатами 2022 року дві до останнього залишалися на пільговому оподаткуванні: це ТОВ «Фора» та ТОВ «Вигідна покупка» (мультимаркет «Аврора»).

Читайте: Бізнесу та ФОПам скасували воєнні пільги: які відсьогодні правила оподаткування

За даними Державної податкової служби, станом на початок травня загальна кількість компаній, що користувалися особливостями оподаткування, складала 56 542 бізнеси. Протягом періоду, коли Верховна Рада приймала закон про скасування податкових пільг, їх кількість суттєво не змінилася: на останній день липня Опендатабот нарахував 54 896 бізнесів.

Відсьогодні, після вступу законопроєкту № 8401 у дію, податкова пільга буде припинена, а компанії та ФОП будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.

Нагадаємо

Після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгу, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді можливістю скористалися понад 185 тисяч компаній та 40 тисяч ФОПів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Dmitrik7
Dmitrik7
1 серпня 2023, 10:45
#
С сегодняшнего дня и дальше будут только непопулярные решения.

Но вы же не понимаете, это же во благо.

А вообще — «сумнэ».
+
+30
zevs1
zevs1
1 серпня 2023, 10:52
#
Теперь точно Зелёнский может наградить Гетманцева и Железняка орденами за заслуги по ухудшению бизнес-климата в Украине.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
1 серпня 2023, 11:25
#
Это провал всяких минимальнейших надежд на политику экономической свободы. Коллективный гетьманцев снова всех переиграл. Этот президент всьо, несите другого.
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