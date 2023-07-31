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31 липня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за понеділок: Нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали, грант від США та курс долара та євро

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Джерело: Мінфін
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