Курс долара та євро на тиждень: як не помилитися з купівлею та продажем валюти
Головне за понеділок: Нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали, грант від США та курс долара та євро
Цей тиждень на валютному ринку мине для гривні аж ніяк не безхмарно. На готівковому ринку одним із вирішальних факторів стане поведінка громадян: спекулянти обов'язково скористаються ажіотажним попитом, щоб задерти цінники на євро та долар. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».
Держборг України зріс за пів року на 16%
Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.
Україна отримала $1,25 мільярда грантових коштів від США
Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшов грант в розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.
СБУ ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між рф та Україною
Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали
З 1 серпня Нацбанк змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою.
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