Головне за понеділок: Нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали, грант від США та курс долара та євро

Цей тиждень на валютному ринку мине для гривні аж ніяк не безхмарно. На готівковому ринку одним із вирішальних факторів стане поведінка громадян: спекулянти обов'язково скористаються ажіотажним попитом, щоб задерти цінники на євро та долар. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

Держборг України зріс за пів року на 16%