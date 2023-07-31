Україна отримала $1,25 мільярда грантових коштів від США

Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшов грант в розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Скільки Україна отримала коштів

В 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $20,4 млрд грантових коштів від Сполучених Штатів.

Грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Куди направлять кошти

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.