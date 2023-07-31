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31 липня 2023, 13:10 Читать на русском

СБУ ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між рф та Україною

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це йдеться у повідомленні служби.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

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Що відомо

У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.

Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.

Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.

Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

  • майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
  • обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 липня 2023, 13:15
#
А теперь например твоя мама осталось на оккупированной территории без украинской пенсии … и ты такой преступник обменивал деньги на территории рф …

да если кто не знает что там люди уже полтора года живут на подножном корму . кто как может так и выживает . много уехало . многих не выпускают . многие не могут выехать . есть и гуманитарка от рф , они ее показывают как-то что просто до них все были без пенсий и зарплат , а теперь они кормят голодных — на месяц — три банки кильки , бутылка масла , пару кило риса , ну может еще кило макарон .
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0
yarg
yarg
31 липня 2023, 13:23
#
И что делать ?
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 липня 2023, 13:28
#
Помогать своим родным пока сбу ловит тех через кого ты помогаешь .
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+27
yarg
yarg
31 липня 2023, 13:37
#
Сбу ловит тех , кто проводит незаконные операции. Через эти каналы финансируется не только старенькая больная мама (не довите на жалость).
Через них финансируются и те , кто за 5000 гривен наводит российские ракеты.
Сегодня опять 5 мирных жителей убито , в том числе 1 ребенок. А кто-то получил свои 5000…
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
31 липня 2023, 13:48
#
Чорні обмінки, тому що їх клієнти Чорні Олені типу Перця.
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