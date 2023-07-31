Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це йдеться у повідомленні служби.
СБУ ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли обіг грошей між рф та Україною
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Що відомо
У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.
Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.
Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.
Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:
- майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
- обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.
Коментарі - 5
да если кто не знает что там люди уже полтора года живут на подножном корму . кто как может так и выживает . много уехало . многих не выпускают . многие не могут выехать . есть и гуманитарка от рф , они ее показывают как-то что просто до них все были без пенсий и зарплат , а теперь они кормят голодных — на месяц — три банки кильки , бутылка масла , пару кило риса , ну может еще кило макарон .
Через них финансируются и те , кто за 5000 гривен наводит российские ракеты.
Сегодня опять 5 мирных жителей убито , в том числе 1 ребенок. А кто-то получил свои 5000…