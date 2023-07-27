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27 липня 2023, 19:05 Читать на русском

В НБУ розповіли про втрати аграріїв від закриття «зернового коридору»

Якби в України функціонував «зерновий коридор», експорт продукції в другому півріччі 2023 року був би більший на приблизно $2 млрд. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час монетарного брифінгу.

Якби в України функціонував «зерновий коридор», експорт продукції в другому півріччі 2023 року був би більший на приблизно $2 млрд.
Фото: freepik.com

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«Наш базовий прогноз базується на припущенні, що „зерновий коридор“ не функціонуватиме під час воєнного стану», — зазначив Ніколайчук.

Водночас в НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції «будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені».

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, «всю продукцію, спрямовану на експорт». Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію.

Читайте також: Чи дійсно Україні необхідний зерновий коридор

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 17 липня прессекретар президента рф Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди», яка дозволяла експорт українського зерна з чорноморських портів.

Джерело: Мінфін
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