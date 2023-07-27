Binance запустить нову платформу в Японії

Криптовалютна біржа Binance оголосила про плани щодо запуску повного набору послуг на своїй новій платформі в Японії вже у серпні. Про це засновник компанії Чанпен Чжао повідомив на конференції у Токіо, пише Bloomberg.

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Що відомо

Binance придбала Sakura Exchange BitCoin у листопаді 2022 року і заявила, що збирається створити платформу, яка повністю відповідає місцевим правилам.

Також на заході представники Binance розповіли, що компанія може запустити стейблкоїни, оскільки нещодавно в Японії запровадили закони, які дозволяють ліцензованим банкам країни та зареєстрованим компаніям випускати токени.

Binance починає активно розширюватися в Азії, у тому числі у Південній Кореї та Таїланді.

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Компанія також запустила регульовану платформу цифрових активів у Казахстані. Нещодавно японська влада повідомила, що введе більш суворі заходи щодо боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти. Нові правила набули чинності з 1 червня 2023 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що минулого місяця Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на біржу та її голову Чанпен Чжао. Після цього посилився регуляторний тиск на Binance у Європі.