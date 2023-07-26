Криптовалютна біржа Binance відкликала заявку на отримання торгової ліцензії від Федерального управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin). Про це повідомляє CoinDesk.
Binance відкликала заявку на ліцензію у Німеччині
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«Ситуація як на світовому ринку, так і в регулюванні суттєво змінилася. Binance, як і раніше, має намір подати заявку на відповідне ліцензування в Німеччині, але важливо, щоб наш запит точно відображав ці нововведення», — заявили представники платформи.
Варто зазначити, що раніше ЗМІ повідомляли, що BaFin мала намір відмовити компанії у видачі дозволу на надання послуг зі зберігання цифрових активів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що минулого місяця Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на біржу та її голову Чанпен Чжао. Після цього посилився регуляторний тиск на Binance у Європі.
Джерело: Мінфін
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