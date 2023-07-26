Головне за середу: Скасування єдиного податку, житло в Іспанії та коли почнуть різати дохідність депозитів

Вже у четвер, 27 липня, Правління з питань монетарної політики НБУ оголосить своє рішення щодо ключової ставки, яке впливатиме на депозитні пропозиції банків. «Мінфін» з’ясував у фінансистів, до чого готуватися приватним клієнтам, і розповість, як вже змінилися ставки за останні два тижні за вкладами у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Скасування єдиного податку: Зеленський підписав податковий законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав податковий законопроєкт № 8401, яким із 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.

Як купити житло в Іспанії: ціни, податки та дохідність

Українці побили рекорд із купівлі житла в Іспанії. У 2022-му році вони придбали там удвічі більше «квадратів», ніж роком раніше. Де оселяються наші співвітчизники, скільки віддають за нове помешкання і який дохід можуть отримувати від здачі його в аренду, розповість «Мінфін».

Офіційний курс 36,6 грн/$, а інфляція 10,5%. Оновлений прогноз ICU на 2023 рік

У 2023 році в Україні очікується зростання ВВП більш як на 5%, сповільнення інфляції до 10,5% та помʼякшення монетарної політики. Про це йдеться в оновленому прогнозі інвестиційної компанії ICU.

Як зміняться «гроші до зарплати», коли запровадять стелю денної ставки

Законопроєкт № 9422, який обмежує денну ставку за «позиками до зарплати», може бути прийнятий вже на початку вересня. Що ще хочуть змінити регулятор і МФО, обговорили учасники дискусії у ході Ukrainian Credit Conference.