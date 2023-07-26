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26 липня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Скасування єдиного податку, житло в Іспанії та коли почнуть різати дохідність депозитів

Банкіри розповіли, коли почнуть різати дохідність депозитів

Вже у четвер, 27 липня, Правління з питань монетарної політики НБУ оголосить своє рішення щодо ключової ставки, яке впливатиме на депозитні пропозиції банків. «Мінфін» з’ясував у фінансистів, до чого готуватися приватним клієнтам, і розповість, як вже змінилися ставки за останні два тижні за вкладами у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн.

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Джерело: Мінфін
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