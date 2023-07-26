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26 липня 2023, 8:10 Читать на русском

Офіційний курс 36,6 грн/$, а інфляція 10,5%. Оновлений прогноз ICU на 2023 рік

У 2023 році в Україні очікується зростання ВВП більш як на 5%, сповільнення інфляції до 10,5% та помʼякшення монетарної політики. Про це йдеться в оновленому прогнозі інвестиційної компанії ICU, пише Forbes.ua.

У 2023 році в Україні очікується зростання ВВП більш як на 5%, сповільнення інфляції до 10,5% та помʼякшення монетарної політики.
Фото: inventure.com.ua

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Що прогнозують в ICU

Економіка. Аналітики ICU зазначають, що поточний стан та динаміка економіки й надалі суттєво перевищують очікування завдяки безперебійним припливам міжнародної фінансової допомоги.

ВВП. Приріст ВВП України може становити понад 5% цього року, адже поліпшення безпекової ситуації значно збільшило позитивні очікування та виробничі плани бізнесу, йдеться у прогнозі. З боку попиту зростання ВВП підтримується споживанням домашніх господарств.

«Поступове збільшення реальних доходів населення у поєднанні зі значним зростанням частки доходів, що спрямовується на поточне споживання, роблять витрати домогосподарств потужним двигуном економічного відновлення», — наголошується в повідомленні інвесткомпанії.

Читайте: Курс долара 40,2 грн/$, а зростання ВВП — 2%. Прогноз ICU

Інфляція. Інфляція сповільнюється дуже стрімко та знизиться до 10,5−11,5% до кінця року завдяки поєднанню низки сприятливих факторів.

«Вона надалі залишатиметься в діапазоні 10−13% протягом 2024 року. Хороші перспективи подальшого послаблення інфляційних ризиків не залишають НБУ іншого вибору, окрім як почати пом’якшувати монетарну політику вже з липня. Ми очікуємо зниження облікової ставки до 20% до кінця року», — йдеться в прогнозі.

Величезний дефіцит зовнішньої торгівлі залишатиметься ключовим економічним ризиком в наступні кілька років, зазначають в ICU. Проте міжнародні кредити та гранти мають бути достатніми, щоб цей дефіцит компенсувати, йдеться у прогнозі.

Золотовалютні резерви. Міжнародна допомога також забезпечила зростання до найвищого історичного рівня резервів НБУ, вони зростатимуть і надалі у другому півріччі 2023-го та у 2024 році, прогнозують в ICU.

Курс валют. Аналітики зазначають, що НБУ стає дедалі більш схильним до впровадження певної гнучкості в курсоутворенні, щоб ринкові сили допомогли дещо знизити зовнішні дисбаланси.

«Проте ми очікуємо, що НБУ буде готовий перейти до зміни режиму курсоутворення лише наприкінці першого кварталу 2024-го, тож як мінімум до кінця цього року офіційний курс залишиться на поточному рівні 36,6 грн/$.

Держбюджет та держборг. Виконання держбюджету загалом іде за планом, а зовнішні кредити та гранти залишаються єдиним джерелом фінансування фіскального дефіциту, зазначається в аналітичному матеріалі.

Співвідношення держборгу до ВВП наблизиться до 90% наприкінці року. Проте м’який графік платежів за ним означає, що високий рівень боргу не створюватиме помітного тиску на ліквідність державних фінансів у наступні кілька років, зазначають в ICU.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+30
Kharakternyk
Kharakternyk
26 липня 2023, 8:32
#
Бажаю всім 36,6:)
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