Скасування єдиного податку: Зеленський підписав податковий законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав податковий законопроєкт № 8401 , яким із 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

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Законопроєкт № 8401 Верховна Рада ухвалила в цілому 30 червня.

Зокрема, редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.

Законопроєкт також врегульовує перехід з 2% ЄП:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які в 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 року на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 червня 2023 року.

Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

Ухвалення цього закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.