Президент України Володимир Зеленський підписав податковий законопроєкт № 8401, яким із 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
Скасування єдиного податку: Зеленський підписав податковий законопроєкт
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Законопроєкт № 8401 Верховна Рада ухвалила в цілому 30 червня.
Зокрема, редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Законопроєкт також врегульовує перехід з 2% ЄП:
- платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
- новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
- автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
- надати платникам, які в 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 року на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 червня 2023 року.
Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.
Ухвалення цього закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають Faraday, Fugas, Igor Rossenbers, Dark Side, UnitaryReserve и 26 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 8