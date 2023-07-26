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26 липня 2023, 18:57 Читать на русском

Скасування єдиного податку: Зеленський підписав податковий законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав податковий законопроєкт № 8401, яким із 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський підписав податковий законопроєкт № 8401, яким із 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Фото: pixabay.com

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Законопроєкт № 8401 Верховна Рада ухвалила в цілому 30 червня.

Зокрема, редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.

Законопроєкт також врегульовує перехід з 2% ЄП:

  • платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
  • новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
  • автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
  • надати платникам, які в 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 року на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 червня 2023 року.

Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

Ухвалення цього закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
mphet26
mphet26
26 липня 2023, 19:31
#
В Польше и Германии НДС на мясо, молоко, яйца 5−7-9%, а у нас 19,5% в итоге наше подс. масло в Польше дешевле чем в АТБ. Вот что надо скасовувать
+
+59
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 липня 2023, 20:14
#
У нас как бы в законах прописано налоговые изменения за пол года до них , а тут задним числом , с 1 июня .
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
26 липня 2023, 20:21
#
А обіцяв, що це буде діяти ще рік після відміни військового стану.
+
+45
Bitcoin
Bitcoin
26 липня 2023, 20:26
#
Это лживая политика. Тогда отменяй все вообще ограничения, в том числе, на выезд.
+
0
44200982
44200982
26 липня 2023, 20:34
#
Де юре: президент не вводив обмежень на виїзд. Не до нього питання. В указі президента написано, що статті конституції МОЖУТЬ обмежуватися, а не обмежуються. Але це ми й так знали. І хоча призупинка дії деяких статей конституції ВИКЛЮЧНЕ право президента, але по факту статтю про вільне пересування відмінили прикордонники.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
26 липня 2023, 20:27
#
Президент начинает играть в узурпацию
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
26 липня 2023, 20:29
#
Податки, акцизи , тарифи на довоєнний, а виїзд закритий. Подвійні стандарти в дії, зе скоро дограється…
+
0
I. B.
I. B.
26 липня 2023, 20:37
#
Обещал год после конца войны минимум будет 2%. «Ви тiльки працюйте». Поздравляю всех с победой. Год назад.
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