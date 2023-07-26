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26 липня 2023, 9:27 Читать на русском

Туроператор Join UP! почав продавати тури за криптовалюти та токени

Туроператор Join UP! запровадив можливість розраховуватися за тури цифровими активами. Про це пише NV з посиланням на повідомлення компанії.

Туроператор Join UP!

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Як оплатити тур

Як повідомили у компанії, наразі можливість оплати турів доступна лише у власній франчайзингової мережі агенцій туроператора. Розраховуватися можна такими цифровими активами, як Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), Litecoin та ще понад 140 монетами і токенами, які доступні на платіжній платформі Whitepay.

«Для оплати пакетного туру цифровим активом менеджер турагентства надаватиме туристові спеціальне посилання, за яким у кілька кліків клієнт перераховує еквівалентну вартості туру у гривнях суму зі свого криптогаманця», — повідомили у Join UP!

У компанії підкреслили, що Україна є одним із світових лідерів у впровадженні та використанні криптовалют.

Читайте:Worldcoin: як заробити монету на загляданні в срібну кулю

Зокрема, за даними дослідницької компанії Triple A, ними користується понад 6,5 млн (майже 16% населення) українців. А у 2021 році обсяг транзакцій у цифрових активах в Україні сягав $100 млн на день, за підрахунками Global Crypto.

«Поступове впровадження можливостей для придбання авіаквитків і бронювання готелів за цифрові активи є неминучим на тлі ринкових тенденцій, на думку туристичних експертів Join UP! Щобільше, за прогнозами спеціалістів з криптовалют на 2023 рік, частка платежів у цифрових активах на туристичному ринку буде однією з найбільших серед галузей і сягне 10%», — додали у компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yarg
yarg
26 липня 2023, 9:43
#
Прекрасно… будет куда пристроить пару тысяч сталинкоинов , которые у меня зависли. И миллиарда 3 бемов…
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