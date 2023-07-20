Президент країни агресора Володимир Путін у ході наради з урядовцями назвав основні умови повернення росії в зернову угоду. Про це пише російська Forbes.
Путін назвав умови повернення росії до «зернової угоди»
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Шість основних критеріїв:
- Виведення з-під санкцій постачання російського зерна та добрив.
- Усунення всіх перешкод для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив, у тому числі негайне їх підключення до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією SWIFT.
- Відновлення поставок у росію запчастин та комплектуючих для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив.
- Вирішення всіх питань із фрахтом судів та страхуванням російських експортних поставок продовольства, забезпечення логістики продовольчих поставок.
- Забезпечення безперешкодних умов для розширення постачання російських добрив та сировини для їх виробництва, включаючи відновлення аміакопроводу «Тольятті — Одеса».
- Розблокування російських активів, пов'язаних із сільським господарством.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив про зупинення дії «зернової угоди».
Джерело: Мінфін
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