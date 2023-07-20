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20 липня 2023, 8:10 Читать на русском

Путін назвав умови повернення росії до «зернової угоди»

Президент країни агресора Володимир Путін у ході наради з урядовцями назвав основні умови повернення росії в зернову угоду. Про це пише російська Forbes.

Президент країни агресора Володимир Путін у ході наради з урядовцями назвав основні умови повернення росії в зернову угоду.

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Шість основних критеріїв:

  1. Виведення з-під санкцій постачання російського зерна та добрив.
  2. Усунення всіх перешкод для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив, у тому числі негайне їх підключення до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією SWIFT.
  3. Відновлення поставок у росію запчастин та комплектуючих для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив.
  4. Вирішення всіх питань із фрахтом судів та страхуванням російських експортних поставок продовольства, забезпечення логістики продовольчих поставок.
  5. Забезпечення безперешкодних умов для розширення постачання російських добрив та сировини для їх виробництва, включаючи відновлення аміакопроводу «Тольятті — Одеса».
  6. Розблокування російських активів, пов'язаних із сільським господарством.

Читайте також: Росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна в морських портах «Одеса» та «Чорноморськ»

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив про зупинення дії «зернової угоди».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Игорь Коляда
Игорь Коляда
20 липня 2023, 9:05
#
Вже давно потрібно послати на три букви цього недофюрера з усіма його недоумовами.
+
+15
TAN72
TAN72
20 липня 2023, 9:27
#
Станок губозакаточный пусть себя купит.
+
+45
SamBB
SamBB
20 липня 2023, 9:49
#
Маленький фюрер озвучив самі нагальні проблеми і по них потрібно бити новими санкціями.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 липня 2023, 11:05
#
Готується голодомор.
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