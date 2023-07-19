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19 липня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Банки блокують рахунки клієнтам, знищено 60 тонн зерна та вкладники біжать із Привату

Банки масово блокують рахунки клієнтам: що радять фінансисти, аби зменшити такий ризик

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Джерело: Мінфін
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