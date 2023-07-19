Головне за середу: Банки блокують рахунки клієнтам, знищено 60 тонн зерна та вкладники біжать із Привату

Блокування рахунків стало найбільшою проблемою клієнтів банків. На це минулого місяця найчастіше скаржилися наші читачі. Чому люди втрачали доступ до своїх грошей, а подібні випадки стали масовими, що радять фінансисти, аби зменшити подібні ризики, — розповімо у свіжому Народному рейтингу банків.

Росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ»

Внаслідок російських атак 18−19 липня на інфраструктуру на Одещині в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ» було знищено 60 тисяч тонн зерна.

Вкладники біжать із Привату: чому це відбувається і куди вони йдуть

За даними Опендатабот, протягом січня-травня українські банки заробили 53,59 млрд грн, що у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року. Такий результат платформа для роботи з відкритими даними вважає рекордними. Як дають заробляти своїм вкладникам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Українці у Польщі почали масово відкривати власний бізнес

Українці почали масово реєструвати бізнес у Польщі. Кількість нових підприємств сягає 2000 на місяць.

Головний міф про золото: чому воно не рятує від інфляції та нестабільного ринку

Золото традиційно вважається активом-притулком. Проте, ефективність цього інструменту, насправді, не доведена. Які фінансові результати «жовтий» метал реально продемонстрував і чому люди продовжують його купувати, пише The Economist. «Мінфін» публікує переклад статті.