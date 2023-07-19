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19 липня 2023, 15:43 Читать на русском

Українці у Польщі почали масово відкривати власний бізнес

Українці почали масово реєструвати бізнес у Польщі. Кількість нових підприємств сягає 2000 на місяць. Про цепише РБК-Україна.

Українці почали масово реєструвати бізнес у Польщі.
Фото: zagranitsa.com

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Бізнес у Польщі

Цього року громадяни України відкрили в Польщі близько 14 тисяч фірм — це майже стільки ж, скільки за весь 2022 рік.

У 2022 році українці створили в Польщі майже 16 тисяч одноосібних підприємств (ФОП), що становить 6% усіх нових бізнесів, зареєстрованих торік. За перші шість місяців 2023 року додалося майже стільки само.

Із початку війни до кінця червня 2023 року в Центральній базі реєстрації та інформації про бізнес було зареєстровано 29 400 українських ФОП. Найбільше — у сфері будівництва, інформації та зв'язку, послуг (85% — перукарські та косметологічні послуги).

Читайте: У Польщі працюють понад 25 тисяч українських бізнесів: кого шукають на роботу

До війни у 2022 році на місяць реєстрували близько 200 українських підприємств у Польщі. Зазначається, що після вторгнення РФ в Україну ситуація кардинально змінилася.

У квітні 2022 року порівняно з березнем кількість компаній зросла майже у 3 рази. Із травня 2022 року щомісяця реєструвалося мінімум 1000 нових фірм українців. 2023 рік приніс рекордні обсяги, зазначили в інституті.

«Із початку 2023 року щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 тисяч українських ФОП. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини 2023 року», — сказала керівник групи економічного прогнозування інституту Катажина Дембковська.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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antibiotik1
antibiotik1
19 липня 2023, 17:10
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