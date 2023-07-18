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18 липня 2023, 9:47 Читать на русском

ООН отримала письмове повідомлення від рф про вихід із «зернової угоди»

Представник офісу ООН у Стамбулі підтвердив, що ООН отримала письмове повідомлення від рф про вихід із «зернової угоди». Про це пише CNN.

Представник офісу ООН у Стамбулі підтвердив, що ООН отримала письмове повідомлення від рф про вихід із «зернової угоди».
Фото: ukrinform.ua

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Вихід рф

«Представник Організації Об'єднаних Націй підтвердив CNN, що офіс ООН у Стамбулі отримав письмове повідомлення від росії про те, що вони припиняють участь в українській зерновій угоді, — пише видання.

«Генеральний секретар не припинить своїх зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу на світові ринки продуктів харчування та добрив як з України, так і з рф задля збереження глобальної продовольчої безпеки», — заявив представник ООН.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди».

Після цього, президент Володимир Зеленський запропонував продовжити роботу «зернового коридору» після того, як росія вирішила вийти з Чорноморської зернової ініціативи

Читайте: Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити «зернову угоду». Кремль це заперечує

У коментарі ЗМІ перед робочою поїздкою Ердоган сказав, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх та дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
mantis05
mantis05
18 липня 2023, 10:29
#
Если зерно перевозить будут только турецкие и околотурецкие баржи, и охранять их будут турки- это же победа)
+
0
BobKickass
BobKickass
18 липня 2023, 12:31
#
А хто сказав що будуть?
+
0
Три літри
Три літри
18 липня 2023, 12:45
#
А хто сказав що не будуть?
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