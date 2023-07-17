Зеленський запропонував продовжити роботу «зернового коридору» без росії

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити роботу «зернового коридору» після того, як росія вирішила вийти з Чорноморської зернової ініціативи, про це він заявив в інтервʼю африканським журналістам, повідомляє його речник Сергій Никифоров.

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Поставки без рф

«Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, то всі готові продовжувати постачання зерна», — сказав він.

Зеленський нагадав, що були дві угоди: одна між Україною, Туреччиною та ООН, а інша — між росією, Туреччиною і ООН. «Тому, коли росія каже, що вона зупиняє, — вона зриває свої домовленості з генсеком ООН Гутеррешем і президентом Ердоганом, не з нами», — заявив президент України.

Він наголосив, що у України не було жодних домовленостей з рф.

«Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ після офіційного сигналу рф, підготувати наші офіційні сигнали до ООН і Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу», — повідомив він.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди».

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У коментарі ЗМІ перед робочою поїздкою Ердоган сказав, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх та дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.