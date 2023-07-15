Нацбанк назвав найбільш ходові банкноти

Станом на 1 липня 2023 року в готівковому обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень (27,7% від загальної кількості банкнот в обігу). На другому місці 200-гривневі банкноти (20,8%), яких за рік стало менше в обігу на 3,7%. На третьому — банкноти номіналом 1 000 гривень (6,85%). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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При цьому найбільше в готівковому обігу перебуває монет номіналом 10 копійок (28,3%).

Найменш ходова банкнота і монета

За даними регулятора, найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 10 гривень (3,5%), монет — номіналом 10 гривень (близько 1,2%).

В НБУ також зазначили, що на одного жителя України припадало: 66 банкнот і 172 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2023 року — 71 та 169 шт. відповідно).

Сума готівки, що перебувала в обігу

На 1 липня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 711,9 млрд грн.

Зокрема, понад 2,7 млрд штук банкнот на загальну суму 705,7 млрд грн, а також 14,3 млрд штук монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму понад 6 млрд грн.

Це на 4,2 млрд грн або на 0,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

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«Якщо перший квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то в другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю», — заявили в НБУ.

В НБУ також нагадали, що до 30 вересня 2023 року включно можна обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами.