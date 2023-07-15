НБУ вводить в обіг нові банкноти номіналом 1000 гривень (фото)

Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року — з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зазначається, що нові купюри вводяться в обіг у межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу на заміну зношених та пошкоджених банкнот.

«Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України», — заявили в Нацбанку.

Нагадаємо

Відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку. Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

НБУ ввів купюру номіналом 1 000 гривень в жовтні 2019 року. Це найвищий номінал купюри в Україні.

«Мінфін» писав, що з 25 квітня НБУ випустив в обіг банкноти номіналом 500 грн зразка 2015 року з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного.