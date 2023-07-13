Американський регулятор подає апеляцію на рішення суду, яке дозволяє Microsoft придбати Activision Blizzard

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 липня 2023, 14:04 Читать на русском

Американський регулятор подає апеляцію на рішення суду, яке дозволяє Microsoft придбати Activision Blizzard

Федеральна торгова комісія США (FTC) заявила, що подає апеляцію на рішення федерального судді щодо того, що Microsoft може продовжити придбання виробника гри Call of Duty Activision Blizzard за $68,7 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Федеральна торгова комісія США (FTC) заявила, що подає апеляцію на рішення федерального судді щодо того, що Microsoft може продовжити придбання виробника гри Call of Duty Activision Blizzard за $68,7 млрд.
Фото: wikipedia.org

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Перемога Microsoft в суді у вівторок і подальше оновлення рішення британського антимонопольного відомства наблизили технологічного гіганта до завершення угоди з Activision — найбільшої угоди Microsoft за всю історію.

Проте, будь-яка невирішена регуляторна перешкода підвищує ймовірність того, що угоду Microsoft та Activision так і не закриють до 18 липня — після 18 липня будь-яка з компаній зможе відмовитися від угоди, якщо не домовиться про продовження термінів її закриття.

Microsoft заявила, що буде боротися з апеляцією.

«Ми розчаровані тим, що регулятор продовжує переслідувати те, що стало явно слабкою справою, і ми будемо протистояти подальшим зусиллям, спрямованим на те, щоб затримати можливість рухатися вперед», — заявив президент Microsoft Бред Сміт.

У FTC відмовилися коментувати повідомлення про апеляцію.

Хоча у вівторок компаніям вдалося домогтися в суді скасування судової заборони на завершення угоди, суддя залишив у силі заборону на завершення угоди до п'ятниці, щоб дати час FTC подати апеляцію.

Британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA), яке виступало проти угоди, заявило в середу, що реструктуризована угода між Microsoft і Activision Blizzard може задовольнити його занепокоєння, але за умови проведення нового розслідування.

Передісторія

16 травня Microsoft отримала від Єврокомісії схвалення угоди про придбання компанії Activision Blizzard.

27 квітня Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard.

18 січня 2022 року корпорація Microsoft оголосила про покупку Activision Blizzard, одного з найвідоміших у світі розробників та видавців ігор. Сума угоди становить $68,7 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами