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12 липня 2023, 12:00 Читать на русском

Microsoft виграла суд і може продовжити поглинання Activision Blizzard

Microsoft домоглася скасування заборони на придбання видавця ігор Activision Blizzard за $68,7 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Microsoft домоглася скасування заборони на придбання видавця ігор Activision Blizzard за $68,7 млрд.
Фото: wikipedia.org

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Microsoft може спробувати закрити злиття з Activision до граничного терміну 18 липня, але за умови угоди з Управлінням з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA).

Своєю чергою CMA заявило, що готове оцінити пропозиції від Microsoft і погодилося залишити розгляд апеляції компаній в Апеляційному трибуналі з питань конкуренції.

Зростання акцій Activision

На тлі новини акції Activision зросли на 11% до $91,57, а Microsoft подешевшали на 0,3%.

Що каже регулятор

«Ми розчаровані таким результатом, враховуючи явну загрозу, яку це злиття становить для відкритої конкуренції у сфері хмарних ігор, передплатних сервісів та консолей. Найближчими днями ми оголосимо про наступний крок у продовженні боротьби за збереження конкуренції та захист споживачів», — заявив представник Федеральної торгової комісії (FTC) Дуглас Фаррар.

Позиція Microsoft і Activision Blizzard

Представники компаній заявили, що не мають наміру обмежувати доступ до ігор, включаючи популярну серію Call of Duty, для власників інших консолей.

Передісторія

16 травня Microsoft отримала від Єврокомісії схвалення угоди про придбання компанії Activision Blizzard.

27 квітня Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard.

18 січня 2022 року корпорація Microsoft оголосила про покупку Activision Blizzard, одного з найвідоміших у світі розробників та видавців ігор. Сума угоди становить $68,7 млрд.

Джерело: Мінфін
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