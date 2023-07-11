Головне за вівторок: Націоналізація активів росіян, ціни на житло у Польщі та ОВДП

У 2022 році українці купили в Польщі 45% від усіх придбаних іноземцями квартир. «Мінфін» розбирався, чи варто зараз скористатися зниженням цін на «квадрати» в цій країні для придбання нерухомості, які варіанти пропонує ринок, і як з обмеженим бюджетом стати власником польської нерухомості.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на понад 13 мільярдів

На аукціоні 11 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 13,66 млрд грн, що на 7,66 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6 млрд грн.

Перший інвестиційний банк, ТРЦ Ocean Plaza та завод: Україна націоналізувала активи росіян на мільярди гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. Зокрема, до держбюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів.

Топ-20 секторів економіки, які найшвидше зростатимуть наступні 10 років

Плануючи майбутнє України і визначаючи інвестиційні можливості, варто враховувати світові тенденції. Співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін опублікував топ-20 ринків і секторів глобальної економіки, що найшвидше зростатимуть у цьому десятиріччі.

«Мінфін» додав до свого консервативного портфелю улюблену компанію Баффета

Berkshire Hathaway мільярдера Воррена Баффета продовжує нарощувати свою участь у нафтовій компанії Occidental Petroleum (OXY). У травні-червні фонд знову докуповував її акції і вже володіє 25-відсотковою часткою. Нафтові компанії залишалися улюбленцями фонду і минулого року. Змавпувати стратегію «Оракула з Омахи» вирішив і «Мінфін», і вже додав акції OXY до свого консервативного портфелю.