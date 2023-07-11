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11 липня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Націоналізація активів росіян, ціни на житло у Польщі та ОВДП

Ціни на житло у Польщі пригальмували: чи варто купувати житло зараз

У 2022 році українці купили в Польщі 45% від усіх придбаних іноземцями квартир. «Мінфін» розбирався, чи варто зараз скористатися зниженням цін на «квадрати» в цій країні для придбання нерухомості, які варіанти пропонує ринок, і як з обмеженим бюджетом стати власником польської нерухомості.

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Перший інвестиційний банк, ТРЦ Ocean Plaza та завод: Україна націоналізувала активи росіян на мільярди гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. Зокрема, до держбюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів.

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«Мінфін» додав до свого консервативного портфелю улюблену компанію Баффета

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Джерело: Мінфін
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