Нацбанк очікує, що зниження інфляції триватиме надалі

Темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося. У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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«Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань», — йдеться в повідомленні НБУ.

Регулятор також зазначив, що досягти стабілізації валютного ринку та поліпшення очікувань вдалося, зокрема, завдяки утриманню високої облікової ставки та комплексу додаткових заходів НБУ з підвищення привабливості гривневих інструментів.

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Попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим. Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозу НБУ. Така динаміка свідчить про подальше перенесення понесених бізнесом витрат, пов’язаних з війною, на ціни товарів і послуг.

НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі, хоча й помірнішими темпами

«Завдяки налагодженню логістики, зниженню цін на світових товарних ринках і послідовній монетарній політиці НБУ інфляція в Україні надалі сповільнюватиметься», — заявили в Нацбанку.

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Проте, цей процес вже буде не таким стрімким, як у попередні місяці. По-перше, поступово вичерпуватиметься ефект бази порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції в першому півріччі. По-друге, на ціновій динаміці позначаться підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Крім того, негативні наслідки для цін матиме підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.