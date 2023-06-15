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15 червня 2023, 15:01 Читать на русском

Нацбанк очікує, що зниження інфляції триватиме надалі

Темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося. У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося.
Фото: bank.gov.ua

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«Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань», — йдеться в повідомленні НБУ.

Регулятор також зазначив, що досягти стабілізації валютного ринку та поліпшення очікувань вдалося, зокрема, завдяки утриманню високої облікової ставки та комплексу додаткових заходів НБУ з підвищення привабливості гривневих інструментів.

Читайте також: У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі. Як змінилися ціни в Україні

Попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим. Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозу НБУ. Така динаміка свідчить про подальше перенесення понесених бізнесом витрат, пов’язаних з війною, на ціни товарів і послуг.

НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі, хоча й помірнішими темпами

«Завдяки налагодженню логістики, зниженню цін на світових товарних ринках і послідовній монетарній політиці НБУ інфляція в Україні надалі сповільнюватиметься», — заявили в Нацбанку.

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Проте, цей процес вже буде не таким стрімким, як у попередні місяці. По-перше, поступово вичерпуватиметься ефект бази порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції в першому півріччі. По-друге, на ціновій динаміці позначаться підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Крім того, негативні наслідки для цін матиме підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 червня 2023, 16:06
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Чем они там занимаются???
КИЕВ. 15 июня. УНН. Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами повысит инфляцию в Украине в 2023 году на 0,3 процентного пункта, сообщили в Национальном банке Украины в четверг, пишет УНН.
Цитата
«Негативные последствия для цен будет иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. По первым оценкам НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию на уровне около 0,3 п.п. из-за осложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей», — говорится в сообщении.

Сейчас нарисуется кто-то из стратегов — горлопанов и расскажет о оленях которые скупили лук…
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