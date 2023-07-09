В серпні вартість оренди квартир в Києві збільшиться. Про це свідчить статистика Bird попередніх років, стабілізація ринку та планомірний ріст цін.
Аналітики прогнозують, що вартість оренди квартир в Києві зросте
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Вартість оренди у серпні
Серпень — традиційно високий сезон. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо — попит зростає, а разом з ним і ціна.
Наприклад, у 2021 році попит в серпні, в порівнянні з липнем, збільшився в середньому на 18%, у 2022 попри війну — на 16%. Поступове зростання попиту на оренду вже сьогодні свідчить про те, що 2023 рік не буде виключенням.
Як наслідок, за їхніми підрахунками, медіана ціни, тобто найпопулярніша вартість, на оренду квартир в Києві в серпні 2021 року збільшилася на 6%, а у 2022 — на 10%.
«Немає сумнівів, вартість оренди піде вгору і цього сезону. Тож якщо ви планували переїздити, можливо варто це зробити вже зараз, або ближче до кінця осені», — запевняють експерти.
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Зазначається, що з середини травня вартість оренди в Києві в порівнянні з минулим роком стала більшою, але вона все ще не на довоєнному рівні. А попит у 2023 році, хоч і зростає, але є найменшим за останні три роки.
Наразі, за даними bird, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві складає 9 тис. 500 грн, що на 14% менше, ніж у 2021 році, двокімнатної — 14 тис. грн (на 22% менше), трикімнатної — 24 тис. грн (на 33% менше).
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Про це розповіли у Мінцифри.
Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися у будівництво.
Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕСБ) можуть подавати заяви про реєстрацію прав на об'єкти, які будуть побудовані, а потім передавати ці права покупцям.
«Тобто квартира фактично ще не збудована, але у її покупця вже будуть документи на неї. Це справді хороша новина! Адже раніше, якщо хтось мав погані наміри, то одну й ту саму квартиру могли продавати по кілька разів. А тепер покупець вже зможе убезпечити себе від цього», — пояснив президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір у коментарі Obozrevatel.
Так, покупець квартири на первинному ринку може реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде збудовано. Раніше, щоб убезпечитися, українці були змушені укладати із забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості чи угоду про наміри.
Згідно з цими документами, покупець погоджувався придбати майно, а продавець — продати житло саме цій особі. Але такі угоди не давали право власності на житло, а лише були підготовкою до основної угоди, яка укладалася лише після здачі об'єкта в експлуатацію.