Аналітики прогнозують, що вартість оренди квартир в Києві зросте

В серпні вартість оренди квартир в Києві збільшиться. Про це свідчить статистика Bird попередніх років, стабілізація ринку та планомірний ріст цін.

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Вартість оренди у серпні

Серпень — традиційно високий сезон. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо — попит зростає, а разом з ним і ціна.

Наприклад, у 2021 році попит в серпні, в порівнянні з липнем, збільшився в середньому на 18%, у 2022 попри війну — на 16%. Поступове зростання попиту на оренду вже сьогодні свідчить про те, що 2023 рік не буде виключенням.

Як наслідок, за їхніми підрахунками, медіана ціни, тобто найпопулярніша вартість, на оренду квартир в Києві в серпні 2021 року збільшилася на 6%, а у 2022 — на 10%.

«Немає сумнівів, вартість оренди піде вгору і цього сезону. Тож якщо ви планували переїздити, можливо варто це зробити вже зараз, або ближче до кінця осені», — запевняють експерти.

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Зазначається, що з середини травня вартість оренди в Києві в порівнянні з минулим роком стала більшою, але вона все ще не на довоєнному рівні. А попит у 2023 році, хоч і зростає, але є найменшим за останні три роки.

Наразі, за даними bird, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві складає 9 тис. 500 грн, що на 14% менше, ніж у 2021 році, двокімнатної — 14 тис. грн (на 22% менше), трикімнатної — 24 тис. грн (на 33% менше).