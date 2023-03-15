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15 березня 2023, 14:31 Читать на русском

Raiffeisen Bank домовляється зі Сбербанком про обмін активами — ЗМІ

Група Raiffeisen Bank International (RBI) планує разом із Сбербанком операцію із обміну активів в Росії та Австрії. Про це пише Forbes із посиланням на Falter.

Група Raiffeisen Bank International (RBI) планує разом із Сбербанком операцію із обміну активів в Росії та Австрії.
Фото: depositphotos.com

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Прихований бартер

Відповідно до документів із засідання правління RBI, які отримав Falter, RBI працює над проєктом під назвою Roter Vogel, який передбачає заволодіння активами Sberbank Europe, що залишилися. У документах докладно обговорюється структура угоди.

«По суті, це прихований бартер, який розробили менеджери Raiffeisen на чолі з генеральним директором Йоханном Штроблем: державний російський Сбербанк отримує активи Raiffeisen у Росії, а RBI отримує натомість активи Сбербанк у Відні», — пише видання.

Перший крок згідно з документом правління: «Угода між Raiffeisen Bank International та Сбербанк Росії». Далі в документі йдеться про те, що «Сбербанк Росії отримає вимогу про виплату дивідендів та/або субординовані кредити від RBI або, як альтернативу, від Райффайзен Банку Білорусь».

Зокрема, мається на увазі прибуток Райффайзенбанку Росія у 2022 році у розмірі €2 млрд. Як альтернативу весь Пріорбанк, білоруська донька Райффайзен, може бути переданий Сбербанку. «Отже, це ціна покупки, яку RBI готовий заплатити за активи Sberbank Europe, що залишилися», — підсумовує Falter.

У фінансовому секторі вже давно ходять чутки, що мотивом спірної угоди може бути свого роду бартерна угода. Таким чином RBI може спробувати обміняти активи зі Сбербанком за умови, що влада погодиться на цю угоду.

У RBI повідомили, що наразі «немає жодної угоди чи інших конкретних кроків для такого обміну активами для реалізації».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США почало розслідування щодо австрійського Raiffeisen Bank International у зв'язку з його бізнесом, пов'язаним з Росією, що посилило контроль над австрійським кредитором, який відіграє критичну роль у російській економіці.

За підсумками 2022 року чистий прибуток австрійської групи склав 3,8 млрд євро — більш ніж половина прибутку Raiffeisen принесла російська «дочка» Райффайзен Банк, яка заробила 2 млрд євро. При цьому російські вкладники розмістили у банку понад 20 млрд євро, пише Reuters.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
15 березня 2023, 15:14
#
Щурі банківські.
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