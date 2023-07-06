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6 липня 2023, 13:35 Читать на русском

В Україні економічно активні лише 11,7 мільйона людей — дослідження

В Україні наразі економічно активними є близько 11,7 млн українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн є безробітними. Такі дані оприлюднили експерти Українського інституту майбутнього (UIF) під час презентації Прогнозу економіки України на 2023−2024 роки, передає Укрінформ.

В Україні наразі економічно активними є близько 11,7 млн українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн.
Фото: koda.gov.ua

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«За нашими підрахунками, наразі в Україні є близько 28,5 млн людей. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 мільйонів у нас 16,8 мільйона це економічно неактивне населення — пенсіонери, діти. Економічно активними є десь 11,7 мільйона, але працюють реально з них тільки орієнтовно 9−9,3 мільйона.

Якщо від цієї цифри відняти ще бюджетників, то залишається 6−7 мільйонів людей, які, по суті, є тією «упряжкою», яка везе на собі всю економіку", — розповіла експертка економічних програм UIF Яна Лаврик.

Дефіцит трудових ресурсів

Вона підкреслила, що ситуація надалі може погіршуватися. Якщо населення продовжить і далі емігрувати, не буде кому створювати ВВП в Україні, сплачувати податки, а відтак — країна неспроможна буде не лише обслуговувати бюджет, а й виконувати соціальні зобов’язання.

«Дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків, бо це природньо: якщо на одну працюючу людину припадатиме дві непрацюючих, щоб їх забезпечити, доведеться посилювати податкове навантаження. Відтак, звідси матимемо фіскалізацію економіки», — підкреслила дослідниця.

Тому, на її переконання, міграційна політика України, а саме питання повернення українців з-за кордону та залучення нових мігрантів, має стати для уряду пріоритетом номер один.

«Бо це буквально питання виживання нації», — підкреслила Лаврик.

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Нагадаємо

В Міністерстві економіки України вважають, що припинення війни, розвиток економіки та відбудова інфраструктури й житла, а також можливості для працевлаштування є основними факторами, які сприятимуть поверненню українців додому.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+20
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 липня 2023, 13:40
#
Зеленский сказал что он хочет триллион долларов ВВП , какой *** триллион ВВП при 10 млн населения ? это по 100 тыс долл на каждого в год . Так европа не живет .
+
+20
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 липня 2023, 13:48
#
Ну и необходимость повышения налогов — люди будут бежать потому что они будут платить налоги больше чем в европе, а получать пуканы дедов которые они должны содержать . Поэтому прийдется завозить людей из нищих стран типа пакистана , афганистана … другой цвет кожи , мечети , пренебрежение к нашим традициям , ну и какая нах мова … только фарси , урду … и это придется учить украинцам .
+
+61
Робин Гуд
Робин Гуд
6 липня 2023, 13:58
#
Уже вижу как украинские иммигранты и беженцы бросают свои зарплаты в Германии по 2000 евро и едут с чемоданами и огромным оптимизмом на 6000 грн в месяц, чтобы собирать целый год в копилочку и отнести «на благо страны» какому-нибудь одесскому военкому на виллу в Испании или очередному проворовавшемуся депутату-коррупционеру, хорошо поправившему своё состояние на войне. А деньги побежит хранить в банке, который заблокирует завтра за неугодную геолокацию, и ещё получит штраф за неугодный язык. И каждый пенсионер с пенсией 2600 грн — будет хлопать в ладоши судьям и радоваться за них, потому что они «самые честные судьи в мире», сколотившие огромные состояния на взятках и получают 100 тысяч и им этого мало.

И потом такое удивлённое лицо какого-нибудь Гетьманцева — что как это так никто не рвётся возвращаться в страну с трилионным ВВП и где побороли коррупцию и выполнили все 18 из 9 пунктов для вступления в ЕС (а туда никто так и не берёт) :)

Прям сплю и вижу когда это всё наступит в самом скором времени.
+
0
shabash
shabash
6 липня 2023, 14:12
#
1. Запретить выезд всем, а не только половозрелым мужчинам.
2. Запросить принудительную экстрадицию всех граждан Украины из стран Запада.

PROFIT!!!111
+
0
Vtar56
Vtar56
6 липня 2023, 14:28
#
***
+
+15
zevs1
zevs1
6 липня 2023, 14:28
#
Вот и Ответ нарисовался, смысл оставаться в Украине в чем???
+
0
SamBB
SamBB
6 липня 2023, 15:38
#
А пані Лаврик не розглядала інші варіанти окрім збільшення податкового навантаження?наприклад створення сприятливого клімату для бізнесу? Щоби сюди їхали?
Вони не можуть тримати кордон зачиненим вічно, — чим довше він буде зачиненим тим більше народу виїде через відкати, і тим більше в нас буде багатеньких воєнкомів з віллами.
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