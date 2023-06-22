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22 червня 2023, 19:18 Читать на русском

Більш ніж половина українців, які знайшли роботу у Польщі, планують працювати понад року — дослідження

57% українців влаштовуються на роботу у Польщі принаймні на рік. 17% респондентів відповіли, що шукають роботу на період від 3 до 6 місяців, 15% сказали, що планують працювати пів року і 11% приїхали сюди на період від місяця до трьох. Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

57% українців влаштовуються на роботу у Польщі принаймні на рік. 17% респондентів відповіли, що шукають роботу на період від 3 до 6 місяців, 15% сказали, що планують працювати пів року і 11% приїхали сюди на період від місяця до трьох.
Фото: pixabay.com

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«До повномасштабного вторгнення, українці приїжджали у Польщу здебільшого на 4 — 6 місяців, а потім поверталися назад в Україну витрачати зароблені гроші. Цей тренд помітно змінився — наразі українці шукають роботу на більш тривалий період, адже розуміють, що через війну їхнє перебування у Польщі буде довшим, ніж зазвичай.

Тому зараз люди більш уважні у пошуку роботи та більш вибагливі до умов праці та проживання. Характерно, що люди почали перевчатися на інші професії та претендувати на більш кваліфіковану роботу. Я впевнена, що у майбутньому українці складуть велику конкуренцію на місцевому ринку працевлаштування, навіть на ТОП-позиціях", — заявила Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Чому українці вибирають Польщу

У респондентів запитали про причини, згідно з якими вони обрали саме Польщу, як країну для роботи та життя:

  • 24% вважають Польщу привабливою, як країну для заробітку через географічну близькість з Україною. Це найбільший показник серед усіх пунктів.
  • 20% сказали, що обрали Польщу тому, що мають там друзів та родичів.
  • Для 17% українців важливо, що поляки ментально ближчі до українців, особливо у порівнянні з країнами західної Європи.
  • 14% відповіли, що у Польщі високий рівень заробітної плати.
  • 11% обрали Польщу тому, що тут жити дешевше, ніж в інших країнах Європи.
  • 9% обрали цю країну, через те, що польську мову вчити легше, ніж мови інших країн,
  • 5% вказують на легкість в отриманні документів для роботи.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Польщі продовжили термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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