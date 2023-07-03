Ціни на електроенергію для бізнесу підскочили на 40%

Ціна електроенергії на ринку «на добу вперед» (РДН) зросла на 40,08% з 1 липня, коли набуло чинності рішення НКРЕКП про підвищення максимальних цін (прайс-кепів) на 40−80% залежно від години постачання. Про це повідомляє Бізнес.Цензор.

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За даними «Оператора ринку», на 4 липня середньозважена ціна електроенергії на РДН становить 3966,1 грн за МВт-год, тоді як 30 червня вона становила 2791,43 грн за МВт-год.

Водночас ціна електроенергії на внутрішньодобовому ринку (ВДР) 1 липня зросла на 29,86% — до 3134,56 грн за МВт-год, але 2 червня знизилася на 10,5% — до 2804,2 грн за МВт-год.

При цьому на РДН з початку липня ціна електроенергії у кілька нічних, ранкових та вечірніх годин упиралася у верхні прайс-кепи, які встановлено на рівні 3000 грн за МВт-год, 5600 грн за МВт-год та 7200 грн за МВт-ч, на ВДР таке відбувалося у декілька нічних годин.

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Водночас за даними ENTSO-E, на 1−2 липня помітно зросли обсяги імпорту електроенергії в Україну, необхідність забезпечення якого була однією з причин підвищення прайс-кепів.

Зокрема, імпорт електроенергії зріс зі Словаччини (дані по Молдові третій місяць не відображаються) — після чотирьох днів перерви він становив 1739 МВт-год та 2507 МВт-год на добу. Проте на 3 липня обсяг імпорту впав у 3,5 рази — до 714 МВт-год на добу.

При цьому протягом червня, до підвищення прайс-кепів, були дні, коли обсяг імпорту становив 3,5 тис. МВт-год — 4,6 тис. МВт-год на добу.