З 1 липня НБУ дозволить обмінникам знімати валюту без обмежень: як це вплине на «негарні» долари

Національний банк розширює перелік виключень із чинних адміністративних обмежень з метою подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Так, з 1 липня 2023 року Нацбанк дав змогу небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів.

«Це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати іноземну валюту громадяни», — йдеться в повідомленні.

Крім того, надання дозволу небанківським фінансовим установам знімати без обмежень готівкову гривню дасть змогу підтримувати на належному рівні гривневу ліквідність останніх, що важливо для безперебійного прийняття ними готівкової іноземної валюти в громадян.

За словами НБУ, завдяки запровадженим змінам небанківські фінансові установи матимуть безперебійний доступ до готівкової іноземної валюти без ознак значного зношення чи пошкодження, який вже мають банки. Відповідно це позитивно вплине на стан готівкової іноземної валюти, до якої мають доступ громадяни.

Щоб наданий дозвіл використовувався виключно з метою забезпечення стабільної ситуації на валютному ринку, НБУ визначив умови, яких повинні дотримуватися небанківські фінансові установи.

Умови

Так, обсяг знятої готівки у гривні чи іноземній валюті небанківською фінансовою установою не повинен перевищувати обсяг коштів у гривні чи іноземній валюті, яка була раніше зарахована на їхній рахунок у банку, зокрема:

на рахунок у гривні небанківська фінансова установа може зараховувати кошти, отримані завдяки здійсненню валютно-обмінних операцій та від продажу безготівкової іноземної валюти;

на рахунок в іноземній валюті - кошти, отримані від здійснення валютно-обмінних операцій та як відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти.

Цей крок затверджено постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2023 року № 88 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності 1 липня 2023 року.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у НБУ також здійснив комплекс заходів для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти.