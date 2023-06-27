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27 червня 2023, 19:40 Читать на русском

Доплати та відпустки для військових: Що змінилося до другого читання

Комітет з питань безпеки та оборони рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9342 про доплати та відпустки для військовослужбовців. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Комітет з питань безпеки та оборони рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9342 про доплати та відпустки для військовослужбовців.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що залишилося без змін

У доопрацьованому законопроєкті зберегли ухвалені у першому читанні норми, які передбачають встановлення доплат строковикам (6000 грн на місяць) та курсантам (2350 грн) у порядку, який визначатиме Кабмін.

Також до другого читання збереглась норма про запровадження відпусток для військовослужбовців на строк до 30 днів (щорічна) та до 10 днів за сімейними обставинами.

Для курсантів передбачено до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону на участь у веденні бойових дій для військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військовий вишкіл тривалістю не менше одного місяця.

Читайте: Виплати військовим по 30 тисяч: МВФ розкритикував законопроєкт

При цьому умови отримання додаткової винагороди у розмірі 30−100 тис. грн не змінюються, як і раніше, військовослужбовці її отримуватимуть пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Що змінилося

Поранені, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, перші два місяці після цього отримуватимуть виплати за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження — додаткову виплату у розмірі 20 100 грн у встановленому Кабміну порядку (ухвалений у першому читанні законопроєкт передбачав доплати у розмірі 12 тис. грн).

Родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн на умовах і в порядку, визначеному урядом;

Крім того, тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн;

Як зазначив Железняк, мінімальний поріг доплати для інструкторів встановлюється у розмірі 15 тис. грн; щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів; строковики зможуть переходити на службу за мобілізацією за бажанням; безперервна відпустка на лікування має складати не більше 4 місяців.

«Законопроєкт має бути розглянутий в парламенті на найближчому пленарному засіданні», — додав Железняк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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