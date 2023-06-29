НБУ про ринок нерухомості: Ринкової іпотеки зараз майже немає, а робота держпрограм — нестабільна

Ринкової іпотеки в Україні зараз майже немає (за рік повномасштабної війни видали менше ніж 250 кредитів), а робота державних програм підтримки — нестабільна. Про це йдеться у Звіті Нацбанку про фінансову стабільність.

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Криза на ринку нерухомості

Національний банк прогнозує, що в таких умовах попит на житло ще довго буде пригніченим через війну, падіння доходів населення та значну еміграцію.

У першому кварталі 2023 року в Україні ввели в експлуатацію майже 25 000 нових квартир, але переважно це будівництво, яке розпочалося ще до повномасштабного вторгнення. Кількість нових будівництв скорочується.

«Оскільки житловий фонд зменшується через руйнування, а нові проєкти розпочинаються все рідше — дедалі ймовірнішим стає дефіцит пропозиції на ринку житла в довгостроковій перспективі», — прогнозує НБУ.

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Водночас регулятор вказує, що ціни на житлову нерухомість, які виставляють продавці, не відповідають ринковим реаліям. Як доказ — ціни на житло в оголошеннях, за якими квартири було продано, були на чверть нижче, ніж середні за всіма оголошеннями.

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«Про те, що ціни на ринку нерухомості є далекими від свого природного, підкріпленого ринковими факторами рівня, свідчить і співвідношення ціни та оренди. Воно і надалі майже удвічі перевищує історичне середнє. Умови оренди є привабливішими за придбання, що й надалі стримуватиме купівельну активність на ринку житла», — йдеться у повідомленні.

Це означає, що за нинішніх цін на житло вигідніше орендувати квартиру понад 17 років поспіль, ніж її купити.